Аналитики портала Give Me Sport обнародовали рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 года. Возглавил список французский вингер ПСЖ Усман Дембеле, который провел блестящий сезон как в клубе, так и в сборной Франции.

На второй позиции — 17-летний талант Барселоны Ламин Ямаль. Молодой испанский вингер стал настоящим открытием года и продолжает впечатлять футбольную Европу своей зрелостью и эффективностью на поле.

Третье место досталось еще одному представителю ПСЖ — португальскому полузащитнику Витинье. Далее в списке идут Рафинья (Барселона) и Мохамед Салах (Ливерпуль), который сохраняет стабильно высокий уровень выступлений, несмотря на жесткую конкуренцию.

Торжественная церемония вручения Золотого мяча состоится 22 сентября в Париже. В прошлом году обладателем награды стал испанец Родри Эрнандес.

Также, главный тренер ПСЖ Луис Энрике назвал Дембеле главным претендентом на Золотой мяч.