Легенда Ворсклы оценил перспективы полтавчан удержаться на плаву
Несмотря на долги и трансферный бан
около 2 часов назад
Игорь Пердута / Фото - ФК Ворскла
Экс-капитан Ворсклы Игорь Пердута поделился последними новостями из лагеря команды, в которой провел 14 лет. Его слова приводит Sport.ua.
Ворскла на плаву? Безусловно. Только я уже не знаю, какие перед командой будут задачи. Хочется верить, что все будет хорошо. Долги? Мне некорректно сейчас об этом говорить. Руководство клуба прекрасно это знает, - рассказал Пердута.
Пердута выступал за Ворсклу с 2011 года с перерывом на аренду в Оболонь в 2012 году. На его счету 343 матча, три гола и 33 результативные передачи за полтавский клуб.
Ранее, Пердута рассказал, почему выбрал вариант с Зарей.