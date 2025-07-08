Экс-футболист Ворсклы Игорь Пердута в соцсетях написал прощальное письмо клубу, которому отдал 14 лет.

Дорогой ФК Ворскла Полтава, спасибо вам за 15 лет моей жизни!

В Полтаве я пережил лучшие моменты в моей жизни. Здесь я создал свою семью. В 2014 году женился, а в 2017 году впервые стал отцом, родилась моя доченька Эмочка. В 2020 году родилась вторая дочь, Алисочка. Появилось много друзей, хороших знакомых. И все это было в Полтаве в дружной семье Ворсклы. Очень люблю этот город, здесь хорошие люди, я чувствовал себя как дома.

В футбольной жизни эмоции, которые были на протяжении 15 лет, незабываемы: «бронза» чемпионата УПЛ, два финала Кубка Украины, Лига Европы, Лига конференций. Конечно, были и разочарования, но без этого, к сожалению, невозможно.

Спасибо всем работникам ФК Ворскла, которые отвечали за поле, за чистую форму, за вкусную еду на стадионе, за чистоту. Спасибо администраторам, бухгалтерам, массажистам, врачам, футболистам, тренерам, руководству и всем людям, с которыми я пересекался. Благодарность болельщикам, ультрас команды. Вы - невероятные. Ваша поддержка всегда ощущалась. Спасибо за этот период моей жизни.

Пришло время прощаться с моей родной Ворсклой, с Полтавой. Часть моего сердца остается здесь. Я буду с радостью приезжать и вспоминать все, что здесь прожил. Всех крепко обнимаю. До встречи!, - написал Пердута в Instagram.