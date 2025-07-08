Ворскла на клубных ресурсах сообщила, что один из ветеранов команды Игорь покинет клуб, которому отдал 14 лет.

34-летний футболист, вероятно, не согласился переподписать контракт с понижением зарплаты после вылета полтавчан из УПЛ.

За Ворсклу Пердута дебютировал 21 сентября 2011 года. В конце прошлого сезона УПЛ преодолел отметку в 343 матча за Ворсклу, 3 гола и 33 ассиста.

Напомним, что в сезоне-2024/25 Ворскла проиграла Кудривце в переходных матчах и потеряла место в УПЛ, вылетев во второй по силе дивизион. После этого клуб расстался с Юрием Максимовым, который к тому времени занимал должность главного тренера.

Жеваго анонсирует кадровые перестановки в менеджменте Ворсклы.