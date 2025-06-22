Бывший футболист и главный тренер Ворсклы Сергей Долганский объявил, что покидает полтавскую команду.

50-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Младена Бартуловича в Металлисте 1925.

Дорогие болельщики, родная полтавская футбольная семья. Сегодня настал очень трогательный момент, пришло время прощаться с клубом, который навсегда стал частью моего сердца, моей жизни и моей истории.

10 лет в качестве игрока. 6 лет на должности тренера. Вместе мы выигрывали Кубок, выходили в финалы, боролись до последней минуты. Я видел, как юные ребята становились мужчинами. Как глаза горели, когда звучал финальный свисток. Как мы поднимали руки к небу, когда побеждали, и не опускали их даже в тяжелые времена.

Мне повезло быть частью клуба, где трибуны живые, где сердца болеют по-настоящему, где любовь к команде не зависит от счёта на табло. Спасибо за каждое «верим в команду» даже в самые сложные времена. Спасибо за каждое «мы с вами», когда гулял по городу. Спасибо за критику — честную и справедливую. Она заставляла расти.

Я ухожу, но не прощаюсь с вами. Потому что частичка меня навсегда останется здесь — на этом стадионе, в ваших сердцах, в этой истории. Спасибо за все годы вместе! Это была честь — играть и тренировать для вас. До новых встреч!, — написал Долганский в Instagram.