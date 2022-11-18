Легионер «Днепра-1» все же предпочел «товарняк» сборной ключевому матчу против «Шахтера»

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Янис Амаш / Фото - СК Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Янис Амаш вряд ли сыграет против «Шахтера». Об этом сообщает ZoryaLondonsk.

Футболист остался в расположении сборной Алжира. Команда уже провела первый из запланированных товарищеских матчей с Мали (1:1).

Амаш готовится ко второму спаррингу со Швецией. Он состоится 19 ноября – в один день с центральной встречей первого круга УПЛ.

Ранее стало известно, кто обслужит матч «Днепр-1» – «Шахтер».