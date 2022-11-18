Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:30
Телемагазин
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Легионер «Днепра-1» все же предпочел «товарняк» сборной ключевому матчу против «Шахтера»

Приехавшие на заработки иностранцы продолжают показывать свое истинное отношение к Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
01:17
Легионер «Днепра-1» все же предпочел «товарняк» сборной ключевому матчу против «Шахтера»
Янис Амаш / Фото - СК Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Янис Амаш вряд ли сыграет против «Шахтера». Об этом сообщает ZoryaLondonsk.

Футболист остался в расположении сборной Алжира. Команда уже провела первый из запланированных товарищеских матчей с Мали (1:1).

Амаш готовится ко второму спаррингу со Швецией. Он состоится 19 ноября – в один день с центральной встречей первого круга УПЛ.

Ранее стало известно, кто обслужит матч «Днепр-1» – «Шахтер».

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

СК Днепр-1 Янис Амаш Шахтер Донецк сборная Алжира (футбол) сборная Швеции (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Футбол Украинская Премьер-лига
12:08
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:53
Хавбек «Шахтера» прибыл на матч с «Днепром-1», несмотря на вызов в молодежную сборную
Хавбек «Шахтера» прибыл на матч с «Днепром-1», несмотря на вызов в молодежную сборную
Футбол Украинская Премьер-лига
07:49
Де Дзерби: «Во время бомбардировки Киева не боялся умереть – переживал за подопечных»
Де Дзерби: «Во время бомбардировки Киева не боялся умереть – переживал за подопечных»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 ноября 22:38
Если бы Зубков не лечил нынешнюю травму, то рисковал бы вылететь на еще больший срок
Если бы Зубков не лечил нынешнюю травму, то рисковал бы вылететь на еще больший срок
Футбол Украинская Премьер-лига
18 ноября 22:11
Экс-тренер «Днепра-1»: «Клубу нужен голкипер более высокого класса, чем Валеф»
Экс-тренер «Днепра-1»: «Клубу нужен голкипер более высокого класса, чем Валеф»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 ноября 21:50

Новости: Футбол

Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Украинская Премьер-лига
12:08
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:53
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Чемпионат мира по футболу
11:29
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Украинская Премьер-лига
11:12
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Примерa (Испания)
10:46
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира по футболу
10:30
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Лига 1 (Франция)
10:15
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Превью Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу
09:40
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости