Защитник колумбийской Америки Брайан Медина отказался от перехода в Украинскую Премьер-лигу в состав Динамо. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Основным кандидатом на подписание 23-летнего игрока считалось киевское Динамо, которое планировало усилить защитную линию перед квалификацией Лиги чемпионов.

Однако сам Медина не заинтересован в выступлениях в УПЛ и сосредоточен на других вариантах – в частности, на нем остановили свой выбор французский Нант и бразильский Крузейро.

Пока неизвестно, будет ли Динамо продолжать поиски нового центрбэка, или наставник команды Александр Шовковский предпочитает довериться тем футболистам, которые уже выступали в прошлом сезоне.

В текущем розыгрыше колумбийского первенства Медина провел 20 встреч за Америку де Кали, набрав в сумме 1774 игровые минуты. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года, а трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.