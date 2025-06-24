Павел Василенко

Динамо в летнее трансферное окно может подписать защитника колумбийского клуба Америка де Кали Браяна Медину.

По информации колумбийского журналиста Пипе Сьерры, киевский клуб находится среди главных претендентов на трансфер 23-летнего центрального защитника.

Также колумбийский центрбек интересен Крузейро (Бразилия) и Нанту (Франция). Америка де Кали уже озвучила свои финансовые требования по Медине. В колумбийском клубе осознают, что удержать молодого таланта будет сложно.

Медина в текущем сезоне провел 20 матчей за Америка де Кали во всех турнирах.

Контракт Браяна с колумбийским клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.