Ассистент главного тренера Полесья Сергей Кравченко поделился мнением о потенциальных соперниках в квалификации Лиги конференций. Его слова приводит Sport.ua.

Конечно, сейчас можно говорить все, что угодно, но все покажут первые официальные матчи, насколько Полесье готово. Знаю одно, у нас все идет по плану, все в графике.

В противостоянии боснийского Бораца и андоррской Санта-Коломы, Борац будет фаворитом. Андорра - маленькая страна, и ее клубы не достигали каких-либо значимых результатов, но в футболе всякое бывает, особенно на такой стадии. Однако у нас в голове в большей мере Борац, который в прошлом розыгрыше Лиги конференций дошел до 1/8 финала. Это большое достижение для клуба из Боснии и Герцеговины. С этим соперником будет непросто, - рассказал Кравченко.