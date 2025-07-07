Уругвайский форвард житомирского клуба Полесье Факундо Батиста продолжит карьеру в колумбийском Атлетико Насьональ, об этом сообщил журналист Сезар Луис Мело.

Как утверждает источник, 26-летний нападающий подпишет с новым клубом контракт сроком на три года.

Отмечается, что житомирская команда все же смогла получить определенную компенсацию за трансфер игрока, который отказался возвращаться в Украину, однако сумма сделки пока не раскрывается.

Полесье приобрело Батисту в январе 2025 года у мексиканской Некаксы за 1,75 миллиона евро. Во второй части сезона 2024/25 уругваец провел 15 поединков, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Батиста присоединился к Полесью на сборе в Австрии.