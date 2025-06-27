Нападающий житомирского Полесья Факундо Батиста прокомментировал своё возвращение в команду после летнего отпуска. Уругваец не прибыл в Украину вовремя на старт подготовки, но уже провёл первую тренировку с командой.

Я был в Уругвае, провел время с семьей, но теперь я здесь, вместе с командой. Чувствую себя хорошо. Завтра будет еще лучше, и моя форма только будет улучшаться.

Батиста также кратко высказался о новом главном тренере:

Познакомился с тренером, но это была лишь моя первая тренировка, поэтому у нас не было возможности хорошо пообщаться. Но что могу сказать — в прошлом сезоне его команда заняла второе место и показала очень сильный результат.

Полесье приобрело Батисту в январе этого года за 1,8 миллиона евро — это рекордный трансфер в истории клуба. В прошлом сезоне 26-летний нападающий провёл 15 матчей, забил 6 мячей и сделал 1 ассист.