Хорватский специалист Игор Йовичевич, который хорошо знаком украинским болельщикам по работе в местных клубах, может продолжить тренерскую карьеру в Польше.

51-летний наставник провел яркий сезон в Болгарии, где под его руководством Лудогорец выиграл все возможные внутренние трофеи – чемпионат, Кубок и Суперкубок. После завершения кампании 2024/25 стороны приняли взаимное решение о прекращении сотрудничества, и теперь Йовичевич открыт для новых предложений.

Одним из главных претендентов на тренера стал харьковский Металлист 1925, который уже вступил в переговоры. Однако, конкуренцию украинцам может составить польская Легия, которая также серьезно рассматривает кандидатуру хорвата на роль главного тренера, об этом сообщило Сenternews.com.

Пока что окончательное решение со стороны Йовичевича не принято. Существует вероятность, что он может отказаться от возвращения в Украину из-за сложной ситуации в стране.

Ранее специалист работал с несколькими украинскими клубами, включая Карпаты, Днепр-1 и донецкий Шахтер, с которым завоевал золото УПЛ.