Павел Василенко

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Игор Йовичевич вскоре может возглавить один из клубов УПЛ. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

«Версия №1. Йовичевич ушел из Лудогорца из-за того, что есть клуб, который активировал его клаусулу. Это клуб с Востока. По моей информации, это клуб из Эмиратов. Есть информация, что Йовичевич, возможно, прямо сейчас находится там. Также есть информация, что сегодня, 11 июня, в Вене должна состояться встреча между главным инвестором и руководителем Металлиста 1925 Богданом Бойко и Йовичевичем», – сказал Спиваковский.

Йовичевич известен работой с украинскими клубами – Карпаты (2014-2015), Днепр-1 (2020-2022) и Шахтер (2022-2023). Несколько дней назад хорватский тренер покинул болгарский Лудогорец.

В новом сезоне Металлист 1925 будет выступать в УПЛ.