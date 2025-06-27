22-летний центральный защитник донецкого Шахтера Став Лемкин продолжит карьеру в нидерландском Твенте. Клуб из Эредивизи официально подтвердил подписание израильского игрока, который в прошлом сезоне провел в аренде за Маκкаби Тель-Авив.

Соглашение с Твенте рассчитано до лета 2028 года, также в контракт включена опция продления ещё на один сезон. Финансовые детали сделки официально не раскрываются, однако, по неофициальной информации, украинский клуб получил за трансфер около 1,5 миллионов евро.

Напомним, Лемкин перешел в Шахтер в июле 2023 года за 850 тысяч евро, но не смог закрепиться в основном составе — за все время он сыграл лишь пять матчей и не отметился результативными действиями.

До этого израильский защитник выступал за молодежные команды Маκкаби Тель-Авив с 2011 по 2018 год.

Ранее Шахтер анонсировал продажу билетов на первый официальный матч нового сезона.