«Арсенал» достиг договоренности о переходе лидера «Лестера» бесплатно
«Лестер» уже предложил 45 миллионов евро за одного из героев ЧМ-2022
Унаи играет за «Анжер»
14 декабря 17:26
Полузащитник «Анжера» Аззедин Унаи получил предложение из АПЛ.
За игрой марокканца следят на ЧМ-2022. Сборная вышла в полуфинал, а Унаи является ключевым игроком команды.
«Лестер» хочет поскорее оформить сделку. «Анжеру» предложено 45 миллионов евро за игрока, сообщает L’Equipe.
Унаи провел 14 матчей в Лиге 1 и все пять игр на ЧМ-2022.
Марокко сыграет в полуфинале против Франции. Игра состоится в 21:00.
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