«Наполи» арендует защитника сборной Польши
Левандовски повлиял на увольнение тренера Польши
Михневич покинул команду
Фото: sport.pl
Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич покинул команду.
У него был контракт с национальной сборной до конца ЧМ-2022. Продлевать его не стали.
Как утверждает Interia, одним из инициаторов стал капитан и форвард Роберт Левандовски. его звонок в Польский футбольный союз оказал решающее значение.
Ему не нравился защитный стиль Польши, который прививал команде Михневич. Кроме того, у тренера была не лучшая репутация на родине, особенно в общении с журналистами.
Польша сумела выйти в плей-офф ЧМ-2022, но проиграла Франции в 1/8 финала.
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