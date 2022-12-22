Левандовски повлиял на увольнение тренера Польши

Михневич покинул команду

Фото: sport.pl

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич покинул команду.

У него был контракт с национальной сборной до конца ЧМ-2022. Продлевать его не стали.

Как утверждает Interia, одним из инициаторов стал капитан и форвард Роберт Левандовски. его звонок в Польский футбольный союз оказал решающее значение.

Ему не нравился защитный стиль Польши, который прививал команде Михневич. Кроме того, у тренера была не лучшая репутация на родине, особенно в общении с журналистами.

Польша сумела выйти в плей-офф ЧМ-2022, но проиграла Франции в 1/8 финала.