Новый вызов для Шевченко? В сборной, куда сватали украинского наставника, уволили главного тренера

Михневич больше не работает в сборной Польши

Андрей Шевченко / Фото: УНИАН

Польская футбольная ассоциация на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Чеславом Михневичем.

Михневич возглавил сборную Польши в январе 2022 года, на ЧМ-2022 вышел в 1/8 финала с командой, где уступил Аргентине (1:3).

Ранее ходили слухи, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши, если Михневич покинет свой пост.

При Михневича сборная Польши провела 13 матчей, 5 раз победила, 5 раз проиграла и трижды сыграла вничью.