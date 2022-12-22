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Новый вызов для Шевченко? В сборной, куда сватали украинского наставника, уволили главного тренера

Михневич больше не работает в сборной Польши
Футбол Сборные
22 декабря 13:11
Новый вызов для Шевченко? В сборной, куда сватали украинского наставника, уволили главного тренера
Андрей Шевченко / Фото: УНИАН

Польская футбольная ассоциация на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Чеславом Михневичем.

Михневич возглавил сборную Польши в январе 2022 года, на ЧМ-2022 вышел в 1/8 финала с командой, где уступил Аргентине (1:3).

Ранее ходили слухи, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши, если Михневич покинет свой пост.

При Михневича сборная Польши провела 13 матчей, 5 раз победила, 5 раз проиграла и трижды сыграла вничью.

 

Петр Приходько
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Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол)

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