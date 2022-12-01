Левандовски заявил, что 0:2 с Аргентиной – это подготовка к матчу против Франции
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился эмоциями после прохода команды в плей-офф, несмотря на поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Аргентины (0:2). Слова футболиста передает Przegląd Sportowy.
Мы, безусловно, рады, что вышли в плей-офф, ждали этого столько лет. Это счастливое поражение, у меня никогда не было такого матча. Сегодня откликнулось то, что мы сыграли вничью в первом туре и забили два гола Саудовской Аравии. Понимаем, что это был не отличный футбол с нашей стороны.
Мы видели ошибки, то, что мы должны больше играть с мячом в центре поля, не бояться. Этого не хватало. Мы относимся к этому матчу как к подготовке к Франции. Будет аналогичный уровень, а может быть и выше.
Это не был матч для нападающего. Моя роль заключалась в том, чтобы отрабатывать в обороне. Главным был результат, а титаническую работу пришлось выполнять всей команде. Больше всего болит то, что мы быстро пропустили гол во втором тайме, это ослабило нас.
Это важный шаг для меня и для польской команды. Это успех, учитывая, какие возможности мы имеем. Спустя время о стиле никто не вспомнит. С завтрашнего дня все будут думать о подготовке к матчу против Франции. Это хороший вызов, должны подойти к нему с гордостью и улыбкой на лице.
Напомним, сборная Польши пробилась в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.
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