Сборная Польши пробилась в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года

Левандовски, Щенсны и компания сняли проклятие «Кадры»

Сборная Польши / Фото - Getty Images

Сборная Мексики одержала минимальную победу в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии (2:1). Тем не менее, по разнице мячей в плей-офф со второго места пробилась Польша.

Таким образом, «Кадра» впервые за 36 лет сумела оформить выход из группы ЧМ. Тогда команда также набрала 4 очка в квартете с марокканцами, португальцами и англичанами.

Однако сразу же поляки покинули соревнования. На первой же стадии плей-офф их разгромила Бразилия (0:4).

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