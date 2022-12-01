Попали под каток и выжили. Обзор матча Польша – Аргентина
Сборная Польши пробилась в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года
Левандовски, Щенсны и компания сняли проклятие «Кадры»
01 декабря 07:50
Сборная Польши / Фото - Getty Images
Сборная Мексики одержала минимальную победу в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии (2:1). Тем не менее, по разнице мячей в плей-офф со второго места пробилась Польша.
Таким образом, «Кадра» впервые за 36 лет сумела оформить выход из группы ЧМ. Тогда команда также набрала 4 очка в квартете с марокканцами, португальцами и англичанами.
Однако сразу же поляки покинули соревнования. На первой же стадии плей-офф их разгромила Бразилия (0:4).
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