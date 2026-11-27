Павел Василенко

Левый Берег одержал минимальную победу над Колосом в стартовом матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги. Судьбу киевского дерби решил гол Дмитрия Шастала в начале второго тайма – хозяева победили со счетом 1:0.

Обе команды активно начали встречу и еще до перерыва создали несколько опасных моментов. Особенно остро у ворот соперника действовал Левый Берег: хозяева пять раз пробили в створ, однако ни одна из этих попыток не завершилась голом.

После перерыва киевляне продолжили искать возможность открыть счет. На 51-й минуте Дмитрий Шастал воспользовался своим шансом и отправил мяч в ворота Колоса, выведя команду вперед.

Ковалевцы пытались отыграться в оставшееся время, однако сравнять счет так и не смогли. Левый Берег удержал минимальное преимущество и записал в актив три очка.

После этой победы Левый Берег имеет 13 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. Колос с 15 очками остается девятым.

УПЛ, 14-й тур

Левый Берег – Колос – 1:0

Гол: Шастал, 51.