Левый Берег определился с новым главным тренером
Команду возглавит Андрей Гаврюшов, вторую команду во Второй лиге — Александр Ломко
20 минут назад
Левый Берег уже определился с новым наставником, который заменит нынешнего тренера Виталия Первака. В ближайшие дни официально объявят о назначении Андрея Гаврюшова, который в прошлом сезоне возглавлял молодежную команду клуба (U-19).
Руководство Левого Берега приняло решение доверить первую команду 47-летнему специалисту, известному по работе в системах Днепра и Александрии.
Что касается Виталия Первака, его дальнейшая судьба в Левом Береге определится после встречи с руководством клуба — не исключено, что он останется работать в структуре ЛБ.
Чтобы сохранить молодежную команду в системе клуба, Левый Берег решил заявить вторую команду во Вторую лигу. Возглавит её Александр Ломко, бывший ассистент тренера в ЮКСА.
Напомним, Левый Берег по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, уступив Металлисту 1925 в стыковых матчах.
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