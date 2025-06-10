Левый Берег уже определился с новым наставником, который заменит нынешнего тренера Виталия Первака. В ближайшие дни официально объявят о назначении Андрея Гаврюшова, который в прошлом сезоне возглавлял молодежную команду клуба (U-19).

Руководство Левого Берега приняло решение доверить первую команду 47-летнему специалисту, известному по работе в системах Днепра и Александрии.

Что касается Виталия Первака, его дальнейшая судьба в Левом Береге определится после встречи с руководством клуба — не исключено, что он останется работать в структуре ЛБ.

Чтобы сохранить молодежную команду в системе клуба, Левый Берег решил заявить вторую команду во Вторую лигу. Возглавит её Александр Ломко, бывший ассистент тренера в ЮКСА.

Напомним, Левый Берег по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, уступив Металлисту 1925 в стыковых матчах.