Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о дисквалификации тренера Андрея Запорожана, который ранее входил в тренерский штаб Левого Берега.

Перволиговый клуб выпустил прессрелиз, в котором заявил о намерении защитить Запорожана, которого на 3 года отстранили от футбола.

Футбольный клуб Левый Берег официально заявляет, что не согласен с решением Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о наложении дисциплинарного взыскания на представителя нашего клуба.

Похоже, что решение основано исключительно на субъективных утверждениях одного из участников событий, без какого-либо прямого или материального доказательства.

Отметим также, что клуб и его представитель с первых этапов рассмотрения дела всесторонне способствовали расследованию: предоставили исчерпывающие письменные и устные объяснения, а также добровольно прошли полиграфологическое исследование. Такая открытая позиция свидетельствует о готовности клуба к прозрачному и беспристрастному выяснению всех обстоятельств дела.

В связи с этим клуб считает решение КДК УАФ необоснованным и нарушающим право на справедливое рассмотрение.

В настоящее время ФК Левый Берег готовит апелляционную жалобу в Апелляционный комитет УАФ с целью отмены решения КДК, - говорится в заявлении ЛБ.