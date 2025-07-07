Левый Берег отреагировал на решение УАФ дисквалифицировать экс-тренера клуба
«Аисты» считают наказание несправедливым
около 2 часов назад
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о дисквалификации тренера Андрея Запорожана, который ранее входил в тренерский штаб Левого Берега.
Перволиговый клуб выпустил прессрелиз, в котором заявил о намерении защитить Запорожана, которого на 3 года отстранили от футбола.
Футбольный клуб Левый Берег официально заявляет, что не согласен с решением Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о наложении дисциплинарного взыскания на представителя нашего клуба.
Похоже, что решение основано исключительно на субъективных утверждениях одного из участников событий, без какого-либо прямого или материального доказательства.
Отметим также, что клуб и его представитель с первых этапов рассмотрения дела всесторонне способствовали расследованию: предоставили исчерпывающие письменные и устные объяснения, а также добровольно прошли полиграфологическое исследование. Такая открытая позиция свидетельствует о готовности клуба к прозрачному и беспристрастному выяснению всех обстоятельств дела.
В связи с этим клуб считает решение КДК УАФ необоснованным и нарушающим право на справедливое рассмотрение.
В настоящее время ФК Левый Берег готовит апелляционную жалобу в Апелляционный комитет УАФ с целью отмены решения КДК, - говорится в заявлении ЛБ.
Ранее состоялась жеребьёвка календаря Первой лиги.