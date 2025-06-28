Воспитанник Шахтера продолжит выступления за Александрию
«Горожане» подписали новый долгосрочный контракт с полузащитником
около 2 часов назад
Денис Шостак / Фото - ФК Александрия
Полузащитник Денис Шостак продолжит выступления за Александрия. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Горожане» продлили контракт с 22-летним хавбеком. Новое соглашение действует до 31 мая 2028 года.
Игрок дебютировал в составе команды 18 августа 2023 года в гостевом поединке против Зари, который завершился нулевой ничьей.
В чемпионате Украины Шостак провёл 33 матча и забил 1 гол. Ещё три игры он сыграл в рамках Кубка Украины.
Футболист является воспитанником Шахтёра. Также на правах аренды выступал за Мариуполь и португальский Эштурил U-23.
Ранее из Александрии в Металлист 1925 перешёл защитник Артём Шабанов.