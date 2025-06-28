Сергей Стаднюк

Полузащитник Денис Шостак продолжит выступления за Александрия. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Горожане» продлили контракт с 22-летним хавбеком. Новое соглашение действует до 31 мая 2028 года.

Игрок дебютировал в составе команды 18 августа 2023 года в гостевом поединке против Зари, который завершился нулевой ничьей.

В чемпионате Украины Шостак провёл 33 матча и забил 1 гол. Ещё три игры он сыграл в рамках Кубка Украины.

Футболист является воспитанником Шахтёра. Также на правах аренды выступал за Мариуполь и португальский Эштурил U-23.

Ранее из Александрии в Металлист 1925 перешёл защитник Артём Шабанов.