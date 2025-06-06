Лидер Арсенала продлил контракт с клубом

Лондонский Арсенал официально подтвердил продление контракта с бразильским центральным защитником Габриелом Магальяешем. Хотя точная продолжительность нового соглашения не раскрывается, известно, что контракт рассчитан на длительный срок.

Габриел пополнил ряды канониров летом 2020 года и с тех пор принял участие в 210 матчах за клуб, отметившись 20 голами и 5 результативными передачами. В 2023 году он завоевал вместе с командой Суперкубок Англии.

В прошлом сезоне 2024/25 футболист сыграл 42 поединка на клубном уровне, забил 5 мячей и дважды ассистировал партнерам. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Арсенала проведет четыре года в тюрьме.