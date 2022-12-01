Тренер «Металлиста» – о 0:3 с «Динамо»: «Наверное, ребята психологически надломились»
Триумфальное возвращение. Бущан провел юбилейный сухой матч
Встреча с «Металлистом» стала знаковой для недавно травмированного голкипера
01 декабря 13:03
Георгий Бущан / Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» одержало разгромную победу в перенесенном матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста» (3:0). Георгий Бущан отыграл «на ноль».
Таким образом, голкипер «бело-синих» оформил юбилейный сухой матч в составе команды. Их в активе футболиста уже 50.
Ранее лишь Денис Бойко и Александр Шовковский преодолевали данный рубеж. У нынешнего тренера сборной Украины таких встреч и вовсе 316.
Ранее и. о. главного тренера «Металлиста» Олег Ратий объяснил разгромное поражение от «Динамо» психологическим надломом.
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