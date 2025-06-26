Лидер Динамо объяснил, почему его нет в Instagra
Капитан столичного клуба имеет необычную для современного поколения футболистов позицию относительно медийности
около 1 часа назад
Капитан Динамо Виталий Буяльский поделился мыслями о недооценке себя со стороны медиа. Слова футболиста передает пресс-служба киевлян.
Если бы у меня был Инстаграм, я был бы намного популярнее, не скрываю этого. Но мне не так интересны соцсети и популярность, как уважение партнеров, болельщиков и сотрудников клуба.
Думаю, через несколько лет я создам страницу в Инстаграм. Когда закончу с профессиональным футболом, тогда перейду в медиафутбол.
Ранее вингер Динамо Андрей Ярмоленко назвал причину, по которой после возвращения в команду в 2023 году отказался от капитанской повязки в пользу Буяльского. Сам полузащитник, в свою очередь, высказался о своей роли в коллективе и таком жесте от нового-старого одноклубника.
Поделиться