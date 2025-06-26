Капитан Динамо Виталий Буяльский поделился мыслями о недооценке себя со стороны медиа. Слова футболиста передает пресс-служба киевлян.

Если бы у меня был Инстаграм, я был бы намного популярнее, не скрываю этого. Но мне не так интересны соцсети и популярность, как уважение партнеров, болельщиков и сотрудников клуба.

Думаю, через несколько лет я создам страницу в Инстаграм. Когда закончу с профессиональным футболом, тогда перейду в медиафутбол.