Сергей Стаднюк

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко рассказал, почему после возвращения в клуб отдал капитанскую повязку полузащитнику Виталию Буяльскому. Слова футболиста передает пресс-служба киевлян.

Быть капитаном — это большая ответственность. Брать на себя ответственность я не боюсь, но считаю, что на тот момент, когда я только пришел в команду, Виталий заслуживал этого больше, чем я. Это было логично и правильно. Потому что сначала я даже не знал фамилии некоторых игроков, ведь в команде было много молодых футболистов. Так как я мог быть капитаном? Мы не ошиблись, ведь у нас лучший капитан в Украине. Андрей Ярмоленко

Также своим мнением о своем статусе в команде поделился сам Буяльский.

Для меня честь быть капитаном киевского «Динамо». Если я скажу, что много разговариваю с ребятами в раздевалке или перед играми, это будет неправдой. Больше разговаривает Андрей Ярмоленко, а я поддерживаю его слова и подсказываю молодым футболистам. Когда вернулся Андрей Ярмоленко, мы разговаривали о том, кто должен быть капитаном, и мне было приятно, когда Андрей сказал, что это должен быть я. Когда поднял над головой чемпионский кубок, чувствовал гордость, и она была в десятки раз больше, чем когда я был просто игроком «Динамо». Спасибо Андрею и Саше Караваеву, потому что они старшие игроки, которые поддержали меня в статусе капитана. Виталий Буяльский

Ранее Ярмоленко сообщил, когда завершит карьеру футболиста.