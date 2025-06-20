Лидер Интера отказался переходить в Аль-Хилаль
Итальянец хочет продолжать выступать в составе нерадзурри
около 3 часов назад
Алессандро Бастони/фото: Интер
Защитник миланского Интера Алессандро Бастони не намерен продолжать карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
По данным Николо Скиры, интерес к 26-летнему итальянцу проявляет Аль-Хиляль, который недавно возглавил бывший наставник Интера Симеоне Индзаги. Саудовский клуб сделал футболисту привлекательное предложение, но Бастони решил отказаться.
В прошлом сезоне защитник сыграл 54 матча, отметился одним забитым мячом и шесть раз ассистировал партнерам.
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