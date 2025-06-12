Атакующий полузащитник Кривбаса Егор Твердохлеб может покинуть украинский чемпионат в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает ТаТоТаке, за 24-летним игроком следят несколько зарубежных клубов, при этом главным претендентом выступает польский Видзев, который занял в сезоне 13 место в своей лиге.

Кривбас готов продать футболиста, выставив на него цену в 1,5 миллиона евро, однако не исключает рассмотрение вариантов, начиная с одного миллиона.

В нынешнем сезоне Твердохлеб проявил себя как один из лучших бомбардиров Премьер-лиги, забив 14 мячей и сделав две результативные передачи в 24 матчах, что позволило ему занять второе место в списке лучших бомбардиров.

Ранее Твердохлеб высказался о своем будущем.