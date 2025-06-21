Лидер ЛНЗ остается в сфере интересов клубов УПЛ и Европы
В Черкассах попытаются удержать Яшари
около 1 часа назад
Мухаррем Яшари / Фото - ЛНЗ
Полузащитник ЛНЗ и сборной Косово Мухаррем Яшари получил несколько очень выгодных предложений, сообщает GazetaBlic.
В Украине косовар заинтересовал Карпаты и Полесье, а за ее пределами - Ференцварош, ЛАСК, ЦСКА 1948.
ЛНЗ пытается убедить Яшари продлить контракт, предлагая ему почти вдвое большую зарплату. Ожидается, что ближайшие дни станут решающими для будущего косовара.
Яшари в сезоне 2024/25 провел за ЛНЗ 30 матчей% 5 голов, 8 ассистов.
Контракт Мухаррема с клубом действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает косовара в 900 тысяч евро.
Ранее ЛНЗ подписал форварда Эпицентра.