Павел Василенко

ЛНЗ отреагировал на срыв трансфера Александра Филиппова, который ушел к Руслану Ротаню в Полесье. Для черкасского клуба было принципиально важно подписать именно украинского форварда, поэтому менеджеры ЛНЗ обратили внимание на лучшего бомбардира прошлого сезона в ПФЛ.

По данным ТаТоТаке, теперь уже экс-нападающий Эпицентра 23-летний Кравчук подписал контракт в Черкассах и начнет сборы с новой командой.

Напомним, что после окончания сезона Роман Григорчук покинул пост главного тренера ЛНЗ, а вместо него клуб назначил экс-наставника Руха Виталия Пономарева.