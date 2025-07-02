Сергей Стаднюк

Вингер Лехии Максим Хлань покинул клуб. Об этом сообщил журналист Canal+ Sport Блажей Лукашевски.

Максим Хлань с сегодняшнего дня [пост от 1 июля] стал свободным агентом. Лехия (Гданьск) предлагала ему 5‑летний контракт с одной из самых высоких зарплат в клубе. После нескольких недель ожидания ответа украинец окончательно отклонил это предложение. Блажей Лукашевский журналист Canal+ Spor

Maksym Chłań od dzisiaj jest wolnym zawodnikiem. Lechia Gdańsk chciała zaproponować mu 5-letnią umowę, z jedną z najwyższych pensji w klubie.



Po kilku tygodniach oczekiwania na odpowiedź, Ukrainiec ostatecznie odrzucił tę propozycję. pic.twitter.com/e7mm5Q1ePz — Błażej Łukaszewski (@BlazLukaszewski) July 1, 2025

Таким образом, 22-летний вингер получил статус свободного агента. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

Всего за Лехию Хлань сыграл 55 матчей. В них игроку удалось отметиться 14 голами и десятью результативными передачами. Также выступал за сборную Украины на Олимпийских играх-2024 и сыграл два полных матча группового этапа, кроме игры с Аргентиной, в которой провел 78 минут.

По неизвестным причинам Хлань не поехал в составе молодежной сборной Украины на Евро-2025. Без него «сине-желтые» провалили турнир и не вышли из группы.