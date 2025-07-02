Лидер сборной Украины на Олимпийских играх-2024 остался без клуба
Наиболее «украинский» клуб Польши начинает терять свою репутацию
около 2 часов назад
Вингер Лехии Максим Хлань покинул клуб. Об этом сообщил журналист Canal+ Sport Блажей Лукашевски.
Максим Хлань с сегодняшнего дня [пост от 1 июля] стал свободным агентом. Лехия (Гданьск) предлагала ему 5‑летний контракт с одной из самых высоких зарплат в клубе. После нескольких недель ожидания ответа украинец окончательно отклонил это предложение.
Таким образом, 22-летний вингер получил статус свободного агента. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.
Всего за Лехию Хлань сыграл 55 матчей. В них игроку удалось отметиться 14 голами и десятью результативными передачами. Также выступал за сборную Украины на Олимпийских играх-2024 и сыграл два полных матча группового этапа, кроме игры с Аргентиной, в которой провел 78 минут.
По неизвестным причинам Хлань не поехал в составе молодежной сборной Украины на Евро-2025. Без него «сине-желтые» провалили турнир и не вышли из группы.
Поделиться