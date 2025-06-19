Михаил Цирук

Ну, не получилось. Молодежная сборная Украины не смогла не проиграть Нидерландам в решающем матче группового этапа Евро-2025 и завершила свое выступление на турнире. В комментариях в соцсетях по этому поводу уже поднялся настоящий шум, еще больше шума, уверен, добавят украинские футбольные блогеры, которые разнесут всех и вся. Всенародной истерии точно не избежать, однако есть ли для неё какие-то основания?

Если прежде чем вылить тонну грязи на кого-либо из игроков или же на команду в целом попробовать задать себе вопрос «а за что?», то найти на него какой-то логический ответ будет довольно трудно. Ведь уничтожать одних людей только за то, что они играют в футбол хуже других - идея откровенно так себе.

В группе с Нидерландами, Данией и Финляндией сборная Украины заняла свое законное место, ведь потолок возможностей этих игроков, к сожалению, значительно ниже, чем у двух конкурентов. И в том, что кто-то надеялся, что резервисты Динамо будут сильнее лидеров своих клубов в чемпионате Нидерландов, представителей АПЛ, чемпионата Португалии и других топовых лиг, вины футболистов точно нет. Ну а теперь – к игре, хотя сказать о ней на самом деле есть мало что.

Против класса не попрешь

Некоторое удивление перед матчем вызвали коэффициенты букмекеров. Очевидно, что Нидерланды были явным фаворитом пары, однако цифра 5 на ничью казалась несколько завышенной. Впрочем, игра показала, что такие прогнозы вполне точно описывали разницу в классе команд.

Самым ярким показателем этой разницы является тот факт, что для достижения необходимого результата сопернику даже не пришлось напрягаться. Нидерланды спокойно играли в футбол и ждали, пока украинцы дадут им шанс. Дождались, создали для себя комфортное преимущество, могли забивать еще больше, но хватило и того, что залетело.

Начало встречи было полностью равным и бедным на моменты. Команды по очереди держали мяч, но до чего-то интересного у ворот дело не доходило. А тут на 34 минуте мы сами подарили нидерландцам гол после ошибки Батагова. Никаких предпосылок для взятия ворот соперник до этого не создал, однако затем спокойно реализовал первый же момент, в котором отличился Валенте.

Единственный отрезок игры, на котором Украина попыталась показать зубы – начало второго тайма. Прижатая к стенке команда Мельгоси попыталась играть выше, активнее, провела несколько неплохих атак, которые теоретически могли превратиться в моменты. Но в итоге снова пропустила: потеря в центре поля, быстрая атака соперника, выход один на один – и это 2:0, которые, в принципе, окончательно добили сине-желтых.

После второго пропущенного гола наша команда окончательно развалилась. Нидерландцы создали еще несколько стопроцентных моментов, чтобы забить третий мяч, однако у нашей команды ничего не получалось. Проблеском надежды для Украины могло стать нелепое удаление Регера на 81 минуте, но и после него создать что-либо у ворот соперника не удалось. Итак, 0:2 – и наша молодежка прощается с континентальным первенством уже после группового этапа.

Спасибо за попытку, приходите еще

Конечно, выйти из группы на этом турнире надеялись все: и команда, и болельщики. Однако и вероятность того, что этого не произойдет, была довольно высокой. Ключевым для нас был матч с Данией, и проиграв его, украинцы фактически потеряли шанс на продолжение борьбы в плей-офф.

В двух из трех матчей наша команда не выглядела безнадежно, хотя топовых, по европейским меркам, футболистов у нас совсем нет. На сегодняшний день сам факт участия в финальной части Евро можем воспринимать как успех, ну а для большего ещё не доросли.

Успех 2023 года стал возможен благодаря вспышке отдельных исполнителей, которые на тот момент находились на своем пике. Сейчас же вспышки не произошло, поэтому имеем то, что имеем. Так или иначе, не стоит уничтожать и зарывать этих футболистов.

Они сделали то, что могли, и больше, на сегодняшний день, не могут. Так же нет смысла воспринимать любые спортивные результаты слишком близко к сердцу. Потому что футбол, по словам Франца Беккенбауэра, конечно, самая важная, но исключительно среди неважных дел.

В материале использованы фото Getty Images, УАФ