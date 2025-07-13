Бывший центральный защитник полтавской «Ворсклы» Даниил Хрипчук в интервью сайту «Украинский футбол» высказался по поводу задолженностей клуба по зарплате перед футболистами.

«Удалось ли команде быстро вернуться в УПЛ? Все будет зависеть от решений руководства, готовности решать долговые вопросы и формировать новую команду. Конечно, но все видят, какая сейчас ситуация в команде, и она уже продолжается довольно долго.

Какая задолженность на данный момент? На сегодня это около 7-8 месяцев, но у нас уже есть договоренность с клубом, как мы закроем этот вопрос», – заявил Хрипчук.