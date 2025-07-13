Стало известно, сколько месяцев составляет задолженность в Ворскле
Экс-футболист команды рассказал всю правду
около 2 часов назад
Бывший центральный защитник полтавской «Ворсклы» Даниил Хрипчук в интервью сайту «Украинский футбол» высказался по поводу задолженностей клуба по зарплате перед футболистами.
«Удалось ли команде быстро вернуться в УПЛ? Все будет зависеть от решений руководства, готовности решать долговые вопросы и формировать новую команду. Конечно, но все видят, какая сейчас ситуация в команде, и она уже продолжается довольно долго.
Какая задолженность на данный момент? На сегодня это около 7-8 месяцев, но у нас уже есть договоренность с клубом, как мы закроем этот вопрос», – заявил Хрипчук.
В сезоне 2024/25 «Ворскла» набрала 27 зачётных баллов и финишировала на 13 месте в итоговой таблице УПЛ.
В стыковых матчах команда проиграла ФК «Кудривка» (2:1, 0:1, по пенальти – 3:4), в результате чего ворскляне впервые в своей истории покинули элитный дивизион.
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