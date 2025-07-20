Павел Василенко

Феноменальный футболист Барселоны Ламин Ямаль удивил многих на предсезонных испытаниях, поскольку он продолжает активно расти даже в свои 18 лет.

В ходе измерений перед новым сезоном было установлено, что рост Ямаля составляет 181 сантиметр, что на 10 сантиметров больше, чем два года назад, когда он дебютировал за каталонскую команду.

На тот момент рост Ямаля составлял всего 171 сантиметр, и в клубе не ожидали, что он достигнет такого роста.

В свои 18 лет Ямаль уже является одним из лучших футболистов мира и серьезным претендентом на «Золотой мяч» в этом году.

Этим летом у Ямаля был более длительный отпуск, чем в прошлом году. Последнюю неделю он использовал для отдыха в Италии и Бразилии, а затем привлек много внимания скандальным празднованием своего 18-летия.