Английский Ливерпуль и мадридский Реал готовят неожиданный обмен игроками перед стартом нового сезона.

Ливерпуль нацелен на усиление атакующей линии и проявляет интерес к бразильскому вингеру Родриго. В то же время испанский гранд рассматривает возможность подписания французского центрального защитника Ибраима Конате, особенно после неудачного выступления на клубном чемпионате мира и болезненного разгрома от ПСЖ со счетом 0:4.

Как сообщает DefensaCentral, клубы обсуждают потенциальную сделку по обмену футболистами. Ливерпуль готов компенсировать разницу в оценке игроков — Родриго оценивается в 90 миллионов евро, а Конате в 60. Англичане готовы доплатить около 30–35 миллионов, чтобы получить бразильца.

Ситуация осложняется тем, что контракт Конате с Ливерпулем истекает через год, и он не планирует его продлевать. Чтобы не потерять игрока бесплатно, красные предложили Реалу взаимовыгодный вариант — Родриго отправляется в Ливерпуль, а в ответ мадридцы получают Конате плюс денежную компенсацию.

На данный момент Реал не вынес окончательного решения по вингеру, однако и не будет чинить препятствий его возможному уходу. Испанский клуб намерен внимательно изучить предложение с Туманного Альбиона, прежде чем принять финальное решение.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль заинтересован в трансфере Дибалы.