Форвард Ромы Пауло Дибала оказался в зоне интересов английского Ливерпуля, сообщает итальянское издание Il Romanista.

По информации источника, руководство мерсисайдцев уже начало переговоры с представителями 31-летнего аргентинского форварда по поводу возможного трансфера. Интерес к Дибале значительно усилился после трагической гибели Диогу Жоты.

Несмотря на то, что Дибала не появлялся на поле с марта 2025 года из-за травмы, в Ливерпуле по-прежнему считают его подходящим кандидатом для усиления атаки. Контракт игрока с Ромой действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Серии А аргентинец провел 24 встречи, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 8 миллионов евро.

Напомним, Дибала стал игроком Ромы в 2022 году после семи лет, проведенных в составе Ювентуса.

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