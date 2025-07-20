Ливерпуль готов щедро заплатить за форварда Айнтрахта Уго Эките, сообщает Bild.

Чемпион Англии готов отдать за игрока 100 миллионов. Первое предложение мерсисайдцев в 80 миллионов было Франкфуртом отклонено.

23-летний француз может стать вторым самым дорогим приобретением Ливерпуля этим летом после Флориана Виртца, за которого отдали Байеру 138 миллионов евро.

В этом сезоне Эките принял участие в 38 матчах во всех соревнованиях. Он забил 19 мячей и сделал восемь результативных передач.

Форвард Ливерпуля может усилить Барселону.