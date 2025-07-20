Ливерпуль покупает форварда за 100 млн евро
Айнтрахт добился своего
32 минуты назад
Ливерпуль готов щедро заплатить за форварда Айнтрахта Уго Эките, сообщает Bild.
Чемпион Англии готов отдать за игрока 100 миллионов. Первое предложение мерсисайдцев в 80 миллионов было Франкфуртом отклонено.
23-летний француз может стать вторым самым дорогим приобретением Ливерпуля этим летом после Флориана Виртца, за которого отдали Байеру 138 миллионов евро.
В этом сезоне Эките принял участие в 38 матчах во всех соревнованиях. Он забил 19 мячей и сделал восемь результативных передач.
Форвард Ливерпуля может усилить Барселону.