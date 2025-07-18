Павел Василенко

Дарвин Нуньес может перейти в клуб в это трансферное окно. CaughtOffside сообщает, что 26-летний игрок находится в сфере интересов топ-клуба.

Ливерпуль заплатил 85 миллионов евро за Нуньеса в июле 2022 года. Ожидалось, что он станет ведущим нападающим команды. В последние месяцы он чаще разочаровывал ожидания, чем оправдывал их.

В прошлом сезоне уругваец не был основным футболистом команды Арне Слота. Он провел на поле 2038 минут, забил семь голов и отдал семь голевых передач.

Ливерпуль готов избавиться от Дарвина. Чемпион Англии начал переговоры с Наполи несколько недель назад, но они провалились.

Между тем Нуньесу придется искать другой клуб. По данным CaughtOffside, Барселона следит за ситуацией с нападающим Ливерпуля. Каталонцы сначала интересуются бывшей звездой Бенфики. У Ханси Флика есть Роберт Левандовски и Ферран Торрес, но блауграна ищут еще одну «девятку».

Transfermarkt оценивает Нуньеса в 45 миллионов евро. Его контракт с Ливерпулем заканчивается в середине 2028 года.