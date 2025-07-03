Ливерпуль принял важное решение после смерти Жоты
Клуб вывел из оборота 20-й номер, который ранее принадлежал португальцу
около 1 часа назад
Стало відомо про трагічну смерть нападника збірної Португалії та англійського клубу Ліверпуль Діогу Жоти.
Увечері того ж дня Ліверпуль офіційно оголосив, що футболіст, який виступав під 20 номером, буде назавжди виключений зі списку доступних номерів команди на згадку про великого гравця.
«Номер 20 будет справедливо увековечен за его вклад в победу Ливерпуля в чемпионате 2024/25 – 20-е чемпионство для клуба – благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной «Коп», который закрепил победу в апрельском дерби Мерсисайда и стал последним голом в его жизни», – говорится в заявлении клуба.
Особливо символічно, що Діогу Жота приєднався до Ліверпуля у 2020 році і з того часу носив саме цей номер, а останні місяці своєї кар'єри допоміг клубу здобути рекордне, 20-те чемпіонство.
За час виступів за мерсисайдців Діогу провів 182 матчі, забив 65 голів та віддав 26 результативних передач. Разом із командою він став володарем чотирьох трофеїв.