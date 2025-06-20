Ливерпуль завершил переговоры с Борнмутом о трансфере защитника
Керкез пройдет медицинский осмотр на следующей неделе
около 1 часа назад
Ливерпуль успешно завершил переговоры с Борнмутом по поводу трансфера левого защитника Милоша Керкеза. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, стороны полностью согласовали условия сделки, и переход венгерского футболиста можно считать практически завершенным.
Керкез подпишет с мерсисайдским клубом долгосрочное соглашение. Медицинское обследование запланировано на следующую неделю, если не возникнет непредвиденных осложнений.
Для Ливерпуля это значительное усиление на левом фланге защиты, а для самого защитника — важный этап в развитии карьеры. В Борнмуте он проявил себя с наилучшей стороны и теперь рассчитывает со временем заменить Эндрю Робертсона в оборонительной линии красных.
Ранее сообщалось, что футболист Ливерпуля переедет в Мадрид.