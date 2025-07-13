Сергей Стаднюк

ЛНЗ провел четвертый контрольный матч этого межсезонья, в котором разгромил Ингулец. Игра прошла под полным контролем черкасской команды, которая еще до перерыва трижды поразила ворота соперника. Счет открыл Момо на 30-й минуте, позже преимущество удвоил Ноникашвили, а уже через несколько минут Ассинор сделал счет 3:0, доведя преимущество до разгромного еще в первом тайме.

Во втором тайме ЛНЗ продолжил доминирование. Момо оформил дубль на 64-й минуте, а ближе к завершению встречи окончательную точку поставил Рябов. Команда демонстрирует хорошую форму на этапе подготовки к сезону.

Следующий соперник ЛНЗ — Колос. Матч состоится на выезде.

Контрольный матч

ЛНЗ – Ингулец 5:0

Голы: Момо, 30, 64, Ноникашвили, 34, Ассинор, 37, Рябов, 85

ЛНЗ: Самойленко (Паламарчук), Каплиенко, Дайко, ГНП*, ГНП, ГНП, Ноникашвили, Авагимян (ГНП), Ассинор (Благодарный), Кузик, Момо.

*ГНП – игрок на просмотре

Напомним, ЛНЗ после первого спарринга потерял ключевого игрока.