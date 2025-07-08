ЛНЗ после первого спарринга потерял ключевого игрока
Клуб срочно ищет замену
около 1 часа назад
Илья Путря / Фото - ЛНЗ
Защитник ЛНЗ Илья Путря порвал сухожилие во время контрольной игры с первой лигой Викторией (1:0), сообщает «ТаТоТаке».
Из-за длительной реабилитации черкасчане вышли на рынок и близки к подписанию Ярослава Киселя из Черноморца.
Путря прошлым летом присоединился к ЛНЗ из одесского Черноморца. В предыдущей кампании Илья провел 30 матчей: 2 гола, 2 ассиста.
В сезоне 2024/25 ЛНЗ набрал 31 зачетный балл и финишировал на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.
Этим летом черкасскую команду возглавил экс-наставник львовского Руха Виталий Пономарев.