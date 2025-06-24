Сергей Стаднюк

Полузащитник Денис Кузик перешел из Кривбаса в ЛНЗ. Об этом сообщает прессслужба черкащан.

Футболист подписал полноценный контракт с черкасским клубом и отныне будет выступать за фиолетовых. Срок его действия и сумма компенсации не уточняются.

Однако, по информации Transfermarkt, ЛНЗ заплатил за игрока 650 тысяч евро. Это на треть меньше, чем авторитетный портал оценивает 22-летнего футболиста — в миллион евро.

Денис Кузик родился 18 сентября 2002 года в селе Богдановка Тернопольской области. Его амплуа — правый полузащитник, однако начинал карьеру на фланге защиты, рабочая нога — левая.

С августа 2023 года оформил по два гола и результативные передачи в футболке Кривбаса. Начинал карьеру в Динамо, откуда отправлялся в аренду в Черноморец, Колос и Львов.

Ранее стало известно, что воспитанник Ворсклы на финальной стадии перехода в ЛНЗ.