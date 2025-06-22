Сергей Стаднюк

Нападающий Эпицентра Данило Кравчук подтвердил свой переход в ЛНЗ. Слова футболиста передает «Украинский футбол».

❓ Данило, как прокомментируете слухи об интересе со стороны ЛНЗ?

💬 Да, могу подтвердить. Сейчас мы на финальной стадии.

Могу подтвердить. Сейчас мы на финальной стадии. Даниил Кравчук

❓ У вас был вариант трудоустройства в Польше. Почему не получилось?

💬 Вели переговоры, но ничего не вышло. Когда информация стала публичной, я уже знал, что меня там не будет.

❓ Как развивалась история с ЛНЗ?

💬 Все произошло довольно быстро. Я посоветовался с семьей и моим окружением, что сейчас самое подходящее время сделать следующий шаг.

❓ Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев общался с вами?

💬 Виталий Юрьевич присутствовал на нескольких играх, так что я понимал, что есть интерес.

❓ Готовы к высокоинтенсивным тренировкам в новой команде?

💬 Я понимаю, что очень серьезные требования к игрокам у главного тренера. Кто, если не я?

❓ С какими надеждами переходите в новую команду?

💬 Следующий шаг после классного периода в Эпицентре.

❓ У вас было предложение остаться в Эпицентре. Не рассматривали этот вариант?

💬 Честно признаюсь, две ночи не спал, когда принял для себя решение покинуть Эпицентр.

Две ночи не спал, когда принял для себя решение покинуть Эпицентр. Даниил Кравчук

❓ С тяжелым сердцем покидали Каменец-Подольский?

💬 В Эпицентре я провел лучший период не только в футболе, но и вне его. Если мои друзья спросят, стоит ли идти в эту команду, я отвечу да. Мы все вместе жили, много времени проводили вместе. Очень крутая атмосфера. Я заберу с собой лучшие воспоминания.

В Эпицентре я провел лучший период не только в футболе, но и вне его. Даниил Кравчук

❓ В прошлом сезоне вы стали лучшим бомбардиром Первой лиги. Удастся в УПЛ продолжить в том же ключе?

💬 Посмотрим. Точно смогу ответить, когда сыграю в УПЛ.

Напомним, ЛНЗ обратился к кандидатуре Кравчука после срыва трансфера Александра Филиппова.