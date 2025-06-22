Воспитанник Ворсклы на финальной стадии перехода в ЛНЗ
Игрок, который вывел Эпицентр в УПЛ, попал на карандаш Пономарева
около 2 часов назад
Нападающий Эпицентра Данило Кравчук подтвердил свой переход в ЛНЗ. Слова футболиста передает «Украинский футбол».
❓ Данило, как прокомментируете слухи об интересе со стороны ЛНЗ?
💬 Да, могу подтвердить. Сейчас мы на финальной стадии.
Могу подтвердить. Сейчас мы на финальной стадии.
❓ У вас был вариант трудоустройства в Польше. Почему не получилось?
💬 Вели переговоры, но ничего не вышло. Когда информация стала публичной, я уже знал, что меня там не будет.
❓ Как развивалась история с ЛНЗ?
💬 Все произошло довольно быстро. Я посоветовался с семьей и моим окружением, что сейчас самое подходящее время сделать следующий шаг.
❓ Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев общался с вами?
💬 Виталий Юрьевич присутствовал на нескольких играх, так что я понимал, что есть интерес.
❓ Готовы к высокоинтенсивным тренировкам в новой команде?
💬 Я понимаю, что очень серьезные требования к игрокам у главного тренера. Кто, если не я?
❓ С какими надеждами переходите в новую команду?
💬 Следующий шаг после классного периода в Эпицентре.
❓ У вас было предложение остаться в Эпицентре. Не рассматривали этот вариант?
💬 Честно признаюсь, две ночи не спал, когда принял для себя решение покинуть Эпицентр.
Две ночи не спал, когда принял для себя решение покинуть Эпицентр.
❓ С тяжелым сердцем покидали Каменец-Подольский?
💬 В Эпицентре я провел лучший период не только в футболе, но и вне его. Если мои друзья спросят, стоит ли идти в эту команду, я отвечу да. Мы все вместе жили, много времени проводили вместе. Очень крутая атмосфера. Я заберу с собой лучшие воспоминания.
В Эпицентре я провел лучший период не только в футболе, но и вне его.
❓ В прошлом сезоне вы стали лучшим бомбардиром Первой лиги. Удастся в УПЛ продолжить в том же ключе?
💬 Посмотрим. Точно смогу ответить, когда сыграю в УПЛ.
Напомним, ЛНЗ обратился к кандидатуре Кравчука после срыва трансфера Александра Филиппова.