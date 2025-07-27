Вингер португальской Визелы Обах Проспер перебрался в ЛНЗ, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний футболист подписал контракт с черкассцами на 3 года. В новой команде нигериец будет играть под номером 8.

По данным Transfermarkt, Проспер стал самым дорогим приобретением в истории ЛНЗ, заплатив 700 тысяч евро. До этого рекорд удерживал другой летний новичок Денис Кузик, за которого Кривбасс получил 650 тыс. евро.

21-летний Оба провел в прошлом сезоне 33 матча, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.