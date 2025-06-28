Сергей Стаднюк

ЛНЗ усилил состав новым игроком – Данило Кравчук стал новичком команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По оценке авторитетного портала Transfermarkt, 23-летний нападающий стоит 500 тысяч евро. Однако, по информации источника, переход из Эпицентра состоялся на правах свободного агента. В новой команде он будет выступать под номером 23.

В сезоне-2024/2025 форвард стал лучшим бомбардиром Первой лиги. Он записал на свой счет 13 голов и 3 результативные передачи.

Данило Викторович Кравчук родился 2 июля 2001 года в городе Вознесенск Николаевской области. Его рост – 184 см, вес – 75 кг, основная рабочая нога – правая.

Кравчук является воспитанником киевского Арсенала и полтавской Ворсклы. Выступал на правах аренды за Ингулец, а в 2023 году на полноценной основе перешел в Эпицентр.

Ранее ЛНЗ официально объявил о переходе экс-игрока Руха.