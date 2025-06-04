ЛНЗ продлил контракт с ключевым игроком

Футболист остается в Черкассах

1 день назад

Фото: ФК ЛНЗ
Фото: ФК ЛНЗ
Павел Василенко

Павел Василенко

ЛНЗ продлил контракт с полузащитником Вячеславом Танковским. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

«Футбольный клуб ЛНЗ продлил сотрудничество с полузащитником Вячеславом Танковским», – говорится в сообщении черкасского клуба.

Официальной информации касательно сроков нового соглашения нет.

Танковский перешел в ЛНЗ зимой 2025 года из житомирского Полесья.

В сезоне 2024/25 украинский полузащитник провел 13 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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