ЛНЗ продлил контракт с ключевым игроком
Футболист остается в Черкассах
1 день назад
Фото: ФК ЛНЗ
ЛНЗ продлил контракт с полузащитником Вячеславом Танковским. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
«Футбольный клуб ЛНЗ продлил сотрудничество с полузащитником Вячеславом Танковским», – говорится в сообщении черкасского клуба.
Официальной информации касательно сроков нового соглашения нет.
Танковский перешел в ЛНЗ зимой 2025 года из житомирского Полесья.
В сезоне 2024/25 украинский полузащитник провел 13 матчей, в которых отметился одним забитым голом.