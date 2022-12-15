Льорис повторил рекорд Нойера по матчам на чемпионате мира
Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Команда сыграет в финале ЧМ
Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал L’Equipe победу над Марокко (2:0) и выход в финал ЧМ-2022.
«Мы устали, но довольны собой. У нас есть золотая возможность войти в историю Франции, это второй финал за 4 года.
Завтра мы уже должны начать восстановление. Аргентина – большая команда. Они показали, насколько конкурентоспособны. У них есть Месси, олицетворяющий этот спорт. Есть все для отличного матча, но попытаемся получить положительный результат».
Льорис повторил рекорд ЧМ среди вратарей.
Финал состоится 18 декабря.
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