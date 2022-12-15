Льорис повторил рекорд Нойера по матчам на чемпионате мира

Он отыграл 19 матчей

Франция вышла в финал ЧМ-2022, обыграв Марокко (2:0).

Весь матч отыграл вратарь Уго Льорис. Он покорил еще один рекорд.

Француз сравнялся с Мануэлем Нойером по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей. У обоих по 19 игр, что является рекордом, сообщает Opta.

рекордсменом голкипер может стать уже в финале ЧМ с Аргентиной.

Ранее Уго стал рекордсменом Франции по количеству игр.